Відомий артист Олександр Пономарьов показав миле фото з сином-підлітком у соцмережі

Як повідомляє Politeka.net, відомий український артист Олександр Пономарьов часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу співак виклав кумедне фото з сином-підлітком Сашком, який підростає справжнім красенем.

Відзначимо, що нещодавно Олександр розповідав шанувальникам, що син Саша приїхав до нього на місяць, і тепер вони проводять багато часу разом, не забуваючи радувати фанатів яскравими фото.

На новому знімку батько і син відображені в цікавій локації десь серед гір в Грузії, куди вирушили на відпочинок, обидва мило позують і посміхаються в камеру. "Всі питання, де Сан Санич, ось він, був з нами разом в горах", - підписав фото Пономарьов.

Нагадаємо, що в недавньому інтерв'ю артист розповів, що йому довелося судитися в трьох інстанціях з колишньою дружиною Вікторією за те, щоб бачитися з сином не раз на місяць, а раз на тиждень. Тепер же хлопець більше часу проводить разом із зірковим батьком.

Нагадавши, Пономарьов розповів про помилку в другому шлюбі після зради Мозгової і боротьбі за сина: "Мене це дуже вибило".

Також ми повідомляли, що Олександр Пономарьов несподівано розповів про зраду ексдружини Мозгової: "Я дізнався...".