Відома українська співачка Надя Дорофєєва і суддя "Голосу країни" блиснула фігурою в купальнику і поділилася літнім рецептом
Як пише Politeka.net, фото популярна артистка показала на своїй сторінці в Instagram.
Дорофєєва лежала в гамаку в яскравому помаранчевому купальнику.
"Хоч я готова продати душу за пюрешку з оселедцем, влітку хочеться чогось простого і легкого. Кулінар з мене, ви знаєте, який...тому ловите рецепт брускетти для всіх, хто любить смачно поїсти і не морочитися: улюблений хліб, вершковий сир, стиглий авокадо, в'ялені томати, будь - яка свіжа зелень", - зізналася вона.
Співачку дякують за рецепт і захоплюються її виглядом.
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"Оооо, ось це вже контент 🔥 потрібно буде спробувати", "Богиня", " Не можливо не дивитися на цей нереальний прес", "Стало жарко! hot hot hot🔥 🔥 🔥", - пишуть в коментарях.
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