Відома українська співачка Надя Дорофєєва і суддя "Голосу країни" блиснула фігурою в купальнику і поділилася літнім рецептом

Як пише Politeka.net, фото популярна артистка показала на своїй сторінці в Instagram.

Дорофєєва лежала в гамаку в яскравому помаранчевому купальнику.

"Хоч я готова продати душу за пюрешку з оселедцем, влітку хочеться чогось простого і легкого. Кулінар з мене, ви знаєте, який...тому ловите рецепт брускетти для всіх, хто любить смачно поїсти і не морочитися: улюблений хліб, вершковий сир, стиглий авокадо, в'ялені томати, будь - яка свіжа зелень", - зізналася вона.

Співачку дякують за рецепт і захоплюються її виглядом.

"Оооо, ось це вже контент 🔥 потрібно буде спробувати", "Богиня", " Не можливо не дивитися на цей нереальний прес", "Стало жарко! hot hot hot🔥 🔥 🔥", - пишуть в коментарях.

Не встояв у чоловік Наді Володимир Дантес.

"Красива", - написав він.

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