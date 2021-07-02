Хореограф Ілона Гвоздьова поділилася в соцмережі результатами яскравої фотосесії на лавандовому полі

Як повідомляє Politeka.net, відома українська танцівниця і багаторазова учасниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня порадувала фанатів яскравими кадрами з нової фотосесії на лавандовому полі.

На нових фото Ілона відображена в розкішному образі - на ній довге білосніжне плаття, яке дуже нагадує весільне. Цей наряд красиво підкреслив струнку фігуру зірки і оголив витончену спину. Волосся красуні розпущене і акуратно укладене, а на її обличчі легкий макіяж.

У підписі до фото Гвоздьова написала: "Наречена втікачка". Це один з моїх улюблених фільмів з Джулією Робертс і Річард Гіром у головних ролях. Саме ці фото чомусь навіяли мені спогади про нього! В черговий раз переконуюся в тому, що наші думки матеріальні і дуже реальні. Завжди хотіла надіти красиве біле плаття з довгим шлейфом і бігти на зустріч сонцю і раптом моя @liz.parkhomchuk пропонує мені зробити фотосесію саме в цьому образі".

Нагадаємо, Гвоздьова з "Танців з зірками" розтопила серця українців ніжним фото з дітьми, що підросли: "Нарешті дочекалася...".

Також ми писали, Гвоздьова з "Танців з зірками" показала рідкісні кадри з красенем-чоловіком, українці в захваті: "Ти найкращий".