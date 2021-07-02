Український співак і телеведучий, чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес вразив виглядом без одягу

Як повідомляє Politeka.net, артист вирішив повторити кадр з культового фільму "Термінатор", коли робот абсолютно голий прилітає в минуле.

"Я дитина 90-х і перші фільми, які були по телеку я не вибирав. Дивився те, що було. Тоді в моді була маскулінність. Я мріяв займатися карате, ходити в качалку і говорити максимально серйозно))) нічого з цього, до речі, не сталося. Одними з перших фільмів були комедії «Пташка на дроті», «людина за бортом» іііі геніальний фільм, на який я зробив фотопародію через 30 років після виходу його на екрани)))", - зазначив Дантес.

У коментарях під фото артисту залишили масу приємних відгуків.



"Коли тобі 30 і суглоби вже не ті)", "це топ", "А всі ж наблизили фото?", "Мммм, який красень", "Термінатор, мені потрібен твій одяг", "Він в трусах, розходимося", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Дантес змусив Дорофєєву пишатися, співачка не стримала почуттів:"така щаслива, що ти нарешті зробив це".

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