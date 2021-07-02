Артист поділився з фанатами відео зі своєї репетиції

Чоловік Катерини Кухар Олександр Стоянов показав у соцмережі відео зі своєї репетиції

Як повідомляє Politeka.net, прем'єр Національної опери України і чоловік балерини Катерини Кухар Олександр Стоянов виклав в мережу незвичайне відео, на якому показав свою репетицію чотири роки тому.

У ролику можна побачити, як артист наодинці в балетному залі репетирує свою постановку "Дон Кіхот". Перед камерою Олександр з'явився практично оголеним, на ньому тільки сірі шорти для тренувань. Очам прихильниць представилася чудова Грація танцюриста балету і його гра м'язами.

У підписі до публікації Стоянов написав: "Знайшов в архівах. Рівно 4 роки тому, репетиція «Don Quixot»". Користувачі тут же почали обговорювати репетицію артиста, засинаючи його компліментами в коментарях. "Вау", "Красень!", "Як я рада бачити цю прекрасну пару! Одне задоволення!", "Дуже красиво! Пурхаєте, як метелик!",- пишуть шанувальниці.

Нагадаємо, Чоловік Кухар з "Танців з зірками" засвітив красуню-дружину в незвичайному вигляді, в мережі оцінили: "Ви щасливчик...".

Також ми повідомляли, що Кухар з "Танців з зірками" з донькою зворушили незвичайним подарунком для Стоянова: "Шалено мило...".