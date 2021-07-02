Зірка "Х-Фактора" і нової "ВІА Гри" Ксенія Попова заворожила виглядом у відвертому купальнику
Як повідомляє Politeka.net, 25-річна блондинка прославилася завдяки участі в шоу «Х-фактор», після чого Костянтин Меладзе взяв її до нового складу жіночого тріо «ВІА Гра». Ксенія славиться ідеальною фігурою і вражаючими формами.
На свіжому фото зірка позувала в купальнику бузкового кольору з дуже глибоким декольте. Її принади так і норовили вистрибнути назовні. В руках блондинка тримала кавун. Волосся дівчини було розпатлане, а на обличчі практично не було слідів макіяжу. Вона весело посміхалася, позуючи для фото.
"Заряджаємося посмішкою", - підписала фото зірка.
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У коментарях їй залишили масу приємних слів і компліментів.
"Впевнена, ніхто кавун і не помітив", «Ксюха агонь», «найкрутіша», «найкрасивіша і щира», «красива посмішка і така життєрадісна», «Ти просто космос», - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Ксенія Попова з "ВІА Гри" в міні розвернулася спиною, блиснувши формами:"Кайф".
Як повідомляла Politeka, Ксенія Попова в білому міні засвітилася в компанії красеня: "Пішла на побачення...".
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