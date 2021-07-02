Фітнес-тренер і екс-дружина В'ячеслава Узєлкова Марина Боржемська показала себе і розповіла про тренування

Як пише Politeka.net, Марина Боржемська розлучилася з В'ячеславом у 2018 році, проживши майже 20 років у шлюбі. Але відома красуня не тільки цьому, адже дівчина обожнює фітнес і стала популярним тренером завдяки проекту "Зважені та щасливі". Не забуває дівчина і про Instagram, активно ділячись секретами розкішної фігурки.

На новому фото Марина стояла в міні-топі і штанях, взявшись руками за гумку. Красуню знімали зі спини, демонструючи розкішне і підтягнуте тіло.

"Три супер вправи для спини.

Вам подобається красива підтягнута спина? Мені теж.

Звичайно, кожному шматочку нашого тіла потрібно приділяти увагу і тренуватися.

Сьогодні розповім про кілька легких вправах для спини, які можна робити вдома в будь - який час", - написала дівчина.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Спасибі"," красива яка"," спасибі, будемо робити", постійно працюю над нею в спортзалі, вправи, спасибі!".

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