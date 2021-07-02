Фитнес-тренер и экс-жена Вячеслава Узелкова Марина Боржемская показала себя и рассказала о тренировках
Как пишет Politeka.net, Марина Боржемская развелась с Вячеславом в 2018 году, прожив почти 20 лет в браке. Но известна красотка не только этому, ведь девушка обожает фитнес и стала популярным тренером благодаря проекту "Зважені та щасливі". Не забывает девушка и об Инстаграм, активно делясь секретами роскошной фигурки.
На новом фото Марина стояла в мини-топе и штанах, взявшись руками за резинку. Красотку снимали со спины, демонстрируя роскошное и подтянутое тело.
"Три супер упражнения для спины.
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Вам нравится красивая подтянутая спина? Мне тоже.
Конечно, каждому кусочку нашего тела нужно уделять внимание и тренироваться.
Сегодня расскажу о нескольких легких упражнениях для спины, которые можно делать дома в любое время", - написала девушка.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Спасибо", "Красивая какая", "Спасибо, будем делать", Постоянно работаю над ней в спортзале, упражнения, спасибо!".
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