Фитнес-тренер и экс-жена Вячеслава Узелкова Марина Боржемская показала себя и рассказала о тренировках

Как пишет Politeka.net, Марина Боржемская развелась с Вячеславом в 2018 году, прожив почти 20 лет в браке. Но известна красотка не только этому, ведь девушка обожает фитнес и стала популярным тренером благодаря проекту "Зважені та щасливі". Не забывает девушка и об Инстаграм, активно делясь секретами роскошной фигурки.

На новом фото Марина стояла в мини-топе и штанах, взявшись руками за резинку. Красотку снимали со спины, демонстрируя роскошное и подтянутое тело.

"Три супер упражнения для спины.

Вам нравится красивая подтянутая спина? Мне тоже.

Конечно, каждому кусочку нашего тела нужно уделять внимание и тренироваться.

Сегодня расскажу о нескольких легких упражнениях для спины, которые можно делать дома в любое время", - написала девушка.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Спасибо", "Красивая какая", "Спасибо, будем делать", Постоянно работаю над ней в спортзале, упражнения, спасибо!".

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