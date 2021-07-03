Прима-балерина, найсуворіша суддя шоу «Танці з зірками» Катерина Кухар покрасувалася в одному білому халатику

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала фото, зроблене, найімовірніше, в спа-центрі. У балерини було вологе волосся, а з одягу на ній був тільки халат. Красуня загадково дивилася в кадр, вирішивши поділитися своїми життєвими принципами.

"У вас немає контролю над тим, ким ви себе вважаєте...Так що не хвилюйтеся! Якщо вони хочуть ненавидіти вигадану версію вас, що живе в їхніх головах, дозвольте їм. Не виснажуйте себе, намагаючись бути зрозумілими людьми, які наполягають на тому, що не розуміють вас. Тримайте чашку повною. Ідіть до доброти", - підписала фото зірка.

У коментарях Кухар отримала багато відгуків на своє послання. Не обійшлося і без компліментів.

"Іди до добра!", "Красотулечка", "Катерина, ви просто богиня", "Красива жінка", "Це правда", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Катерина Кухар у сукні з мереживом здивувала поведінкою на відомому шоу: «Катя, ви така грайлива...».

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