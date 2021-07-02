Відома українська ведуча Маша Єфросиніна показала веселий відпочинок з подругою і сином

Як пише Politeka.net, знаменитість поділилася яскравими літніми фото на своїй сторінці в Instagram. У новому пості Маша розповіла про свою давню дружбу з Ольгою Балабан з «Нового каналу». Ведуча підкреслила, що вони дуже близькі, проте за роки спілкування ніколи не їздили відпочивати разом. Тепер подруги вирішили виправити це непорозуміння, і вирушили до Туреччини. З собою Єфросиніна взяла ще й 6-річного сина Сашу.

"З Леліком ми дружимо більше 20 років. Вона хрещена Сани і взагалі моє все (про це як-небудь розповім докладніше). І ось недавно ми з нею виявили, що ніколи не відпочивали разом! Ситуація терміново виправлена", - написала Єфросиніна.

Вона також поділилася фотографіями, на яких вони з подругою і сином граються в басейні. Всі троє при цьому виглядають задоволеними.

Їх фото вразили Лесю Нікітюк.

"Такі класні", - написала вона в коментарі.

Шанувальники Єфросиніної також прокоментували пост:

"Дівчатка мої", "як важливо мати таку подругу, справжню, вірну", "і правильно зробили".

Нагадаємо, ображена на Дурнєва Єфросиніна покотила на відпочинок з чоловіком своєї мрії.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна з короткою стрижкою і без макіяжу показала, як виглядала до популярності.

Також Politeka писала, що Єфросиніна після побаченого з 6-річним сином звернулася до українців.