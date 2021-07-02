Українська співачка, переможниця "Євробачення" Джамала вирішила залучити шанувальників до підготовки свого концерту

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram співачка опублікувала оригінальне фото. На знімку задумливу Джамалу було видно через сяючі вогники. Вона зняла себе з дуже близької відстані, зробивши акцент на очах.

"Допоможіть мені скласти крутий плейлист на найближчий концерт. Без якої пісні ви не уявляєте мій виступ на @atlasweekend?",- звернулася артистка з несподіваним проханням до шанувальників.

У коментарях фанати стали перераховувати свої улюблені пісні з репертуару артистки. Серед найулюбленіших були названі пісні «Крила», «1944», «Заплуталась», «Шлях додому», «Сміюсь і плачу». Не обійшлося і без компліментів.

"А можна все-все і щоб концерт тривав цілу вічність?)", "Красуня", «Така чуттєва», "Люблю всі твої пісні", - пишуть користувачі Мережі.

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