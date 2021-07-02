Молода співачка Ліда Лі (Лідія Скорубська), яку продюсує Дмитро Монатік, показала, якою милою дівчинкою була в дитинстві

Як повідомляє Politeka.net, 26-річна артистка почала свою кар'єру в якості бек-вокалістки у Монатіка, після чого спробувала свої сили в талант-шоу «Голос країни». Після закінчення проекту співак взяв артистку під своє крило. Тепер її розкруткою займається продюсерський центр Монатіка.

На свіжих кадрах артистка показала, як змінилася за останні 20 років. Вона показала себе в чотири рочки. Варто відзначити, що зачіска у дитини була дуже схожа на ту, яку зараз носить Ліда.

"Від 4 до сьогоднішнього дня. Куди йде час?",- підписала відео зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних відгуків.

"Гарненька", "Яка крихітка", "Красотулька", "красива дівчинка", "мила дитинка", "хороша дівчинка Ліда! А чим же вона хороша?", "Ні краплі не змінилася", - пишуть користувачі Мережі.

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