Відома українська співачка Ліда Лі, яку продюсує Дмитро Монатік, показала себе під час тренування

Як пише Politeka.net, Ліда Лі спочатку працювала у Дмитра в якості бек-вокалістки. Але з часом дівчину Монатік вирішив розвивати і став продюсувати. Красуню навіть назвали проривом року на церемонії YUNA 2021. Зараз співачка активно розвиває Instagram, де ділиться цікавим контентом.

На новому відео, яке Ліда опублікувала в соціальних мережах, дівчина була в топі і лосинах, позуючи на тренажері. Дівчина піднялася, влаштувавши легку перерву від тренування і станцювавши.

"Трохи фана в перерві. Доброго всім, спортивного, ранку!",- написала Ліда.

Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:

"36 разів переглядаю", " Ліда, видно, що фігура стала за рік більш спортивна!так тримати!) ", "Малятко вогонь", " вітаю з галочкою!! ти заслужила" ," і що тут такого?".

Повідомлялося, що висхідна зірка української сцени співачка Ліда Лі блиснула довгими стрункими ногами в дорогому автомобілі.

На знімку Ліда зображена сидить за кермом автомобіля. На ній надіта чорна шкіряна куртка і короткі шорти. Співачка демонструє свої нескінченно довгі ноги у всій красі. При цьому очі її закриті.

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