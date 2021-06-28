Співачка Ліда Лі, яку продюсує Дмитро Монатік, збентежила спокусливими кадрами
Лідія Скорубська (справжнє ім'я артистки) починала свою кар'єру з запису каверів, потім тривалий час працювала з Монатіком в якості його бек-вокалістки, а також брала участь в різних пісенних шоу. І тільки зараз стартувала її сольна кар'єра, а допомагає їй в цьому той же Монатік.
Минулого року співачка презентувала дебютний кліп на сингл «Достопримечательность», в якому поєднуються її незрівнянний вокал і професійна хореографія рівня бродвейських постановок. Зйомки проходили в Одеському театрі опери та балету. У кліпі, до речі, з'являється і сам Монатік.
Зараз яскрава брюнетка готується виступити на фестивалі AtlasWeekend, який пройде на початку липня в Києві. Не забуваючи при цьому активно вести свій Інстаблог і нарощувати армію фанатів. Ліда Лі виставляє в соцмережі як робочі моменти, так і кадри з особистого життя. У своєму новому пості зірка опублікувала атмосферне фото, на якому постала у в'язаному топі молочного кольору та модних джинсах із завищеною талією, передає Politeka.net.
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