Співачка Ліда Лі, яку продюсує Дмитро Монатік, збентежила спокусливими кадрами

Лідія Скорубська (справжнє ім'я артистки) починала свою кар'єру з запису каверів, потім тривалий час працювала з Монатіком в якості його бек-вокалістки, а також брала участь в різних пісенних шоу. І тільки зараз стартувала її сольна кар'єра, а допомагає їй в цьому той же Монатік.

Минулого року співачка презентувала дебютний кліп на сингл «Достопримечательность», в якому поєднуються її незрівнянний вокал і професійна хореографія рівня бродвейських постановок. Зйомки проходили в Одеському театрі опери та балету. У кліпі, до речі, з'являється і сам Монатік.

Зараз яскрава брюнетка готується виступити на фестивалі AtlasWeekend, який пройде на початку липня в Києві. Не забуваючи при цьому активно вести свій Інстаблог і нарощувати армію фанатів. Ліда Лі виставляє в соцмережі як робочі моменти, так і кадри з особистого життя. У своєму новому пості зірка опублікувала атмосферне фото, на якому постала у в'язаному топі молочного кольору та модних джинсах із завищеною талією, передає Politeka.net.

"Я кожен день 📲 Ну що, помітили, як пролетів перший місяць літа?", - запитала дівчина у підписників.

"Красуня❤️", - прокоментував один з них.

Нагадаємо, підопічна Монатіка показала, як запалює в тренажерному залі: "Малятко вогонь".

Як повідомляла Politeka, підопічна Монатіка вразила експериментами із зовнішністю, кадри: "Ліда, не плач, але...".

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