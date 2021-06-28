Певица Лида Ли, которую продюсирует Дмитрий Монатик, обескуражила соблазнительными кадрами

Лидия Скорубская (настоящее имя артистки) начинала свою карьеру с записи каверов, затем длительное время работала с Монатиком в качестве его бэк-вокалистки, а также принимала участие в различных песенных шоу. И только сейчас стартовала ее сольная карьера, а помогает ей в этом тот же Монатик.

В прошлом году певица презентовала дебютный клип на сингл «Достопримечательность», в котором сочетаются ее бесподобный вокал и профессиональная хореография уровня бродвейских постановок. Съемки проходили в Одесском театре оперы и балета. В клипе, к слову, появляется и сам Монатик.

Сейчас яркая брюнетка готовится выступить на фестивале AtlasWeekend, который пройдет в начале июля в Киеве. Не забывая при этом активно вести свой Инстаблог и наращивать армию фанатов. Лида Ли выставляет в соцсети как рабочие моменты, так и кадры из личной жизни. В своем новом посте звезда опубликовала атмосферное фото, на котором предстала в вязаном топе молочного цвета и модных джинсах с завышенной талией, передает Politeka.net.

"Я каждый день 📲 Ну что, заметили, как улетел первый месяц лета?", - спросила девушка у подписчиков.

"Красавица❤️", - прокомментировал один из них.

Напомним, подопечная Монатика показала, как зажигает в тренажерном зале: "Малышка огонь".

Как сообщала Politeka, подопечная Монатика поразила экспериментами с внешностью, кадры: "Лида, не плачь, но...".

Также Politeka писала, что подопечная Монатика Лида Ли похвасталась бесконечными ногами, сидя в элитном авто: "Какая ты".