Певица Лида Ли, которую продюсирует Дмитрий Монатик, обескуражила соблазнительными кадрами
Лидия Скорубская (настоящее имя артистки) начинала свою карьеру с записи каверов, затем длительное время работала с Монатиком в качестве его бэк-вокалистки, а также принимала участие в различных песенных шоу. И только сейчас стартовала ее сольная карьера, а помогает ей в этом тот же Монатик.
В прошлом году певица презентовала дебютный клип на сингл «Достопримечательность», в котором сочетаются ее бесподобный вокал и профессиональная хореография уровня бродвейских постановок. Съемки проходили в Одесском театре оперы и балета. В клипе, к слову, появляется и сам Монатик.
Сейчас яркая брюнетка готовится выступить на фестивале AtlasWeekend, который пройдет в начале июля в Киеве. Не забывая при этом активно вести свой Инстаблог и наращивать армию фанатов. Лида Ли выставляет в соцсети как рабочие моменты, так и кадры из личной жизни. В своем новом посте звезда опубликовала атмосферное фото, на котором предстала в вязаном топе молочного цвета и модных джинсах с завышенной талией, передает Politeka.net.
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"Красавица❤️", - прокомментировал один из них.
Напомним, подопечная Монатика показала, как зажигает в тренажерном зале: "Малышка огонь".
Как сообщала Politeka, подопечная Монатика поразила экспериментами с внешностью, кадры: "Лида, не плачь, но...".
Также Politeka писала, что подопечная Монатика Лида Ли похвасталась бесконечными ногами, сидя в элитном авто: "Какая ты".