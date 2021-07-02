Молодая певица Лида Ли (Лидия Скорубская), которую продюсирует Дмитрий Монатик, показала, какой милой девочкой была в детстве

Как сообщает Politeka.net, 26-летняя артистка начала свою карьеру в качестве бэк-вокалистки у Монатика, после чего попробовала свои силы в талант-шоу «Голос страны». После окончания проекта певец взял артистку под свое крыло. Теперь ее раскруткой занимается продюсерский центр Монатика.

На свежих кадрах артистка показала, как изменилась за последние 20 лет. Она показала себя в четыре годика. Стоит отметить, что прическа у ребенка была очень похожа на ту, которую сейчас носит Лида.

«От 4 до сегодняшнего дня. Куда уходит время?», - подписала видео звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных отзывов.

«Хорошенькая», «Какая кроха», «Красотулька», «Красивая девочка», «Милая детка», «Хорошая девочка Лида! А чем же она хороша?», «Ни капли не изменилась», - пишут пользователи сети.

Напомним, что певица Лида Ли показала, как зажигает в тренажерном зале: "Малышка огонь".

Как сообщала Politeka, Лида Ли в вязаном топе покуражилась в окне: "Ну что, заметили...".

Также Politeka писала, что Лида Ли в вызывающем красном купальнике показала фигуру со всех ракурсов: жаркие кадры.