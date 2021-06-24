Набираюча популярність співачка Ліда Лі показала розкішний пляжний образ в червоному, продемонструвавши фігуру з різних ракурсів

Лідія Скорубська (справжнє ім'я зірки) тільки недавно дебютувала сольно. До цього вона працювала бек-вокалісткою у Дмитра Монатіка. Після цього красуня спробувала свої сили на творчих шоу України і в підсумку Монатік вирішив взяти її під опіку, зробивши сольною виконавицею.

Зараз Ліда Лі активно просувається як співак, а також регулярно радує шанувальників оновленнями в своєму Instagram. Як пише Politeka.net, на нових фото зірка показала свій пляжним образ, що запам'ятовується.

На знімках Ліда позує в яскраво-червоному злитому купальнику, який ідеально підкреслює її фігуру. Ще одним елементом її образу став червоний капелюх з величезними полями.

На першому фото Ліда стоїть обличчям до камери, притримуючи свій капелюшок.

А ось на другому знімку співачка вже позує спиною, демонструючи всі достоїнства своєї фігури.

Фотографії Ліди Лі вразили Ірину Сопонару і Соню Плакидюк, які залишили під ними захоплені смайлики.

Повідомлялося, що висхідна зірка української сцени співачка Ліда Лі блиснула довгими стрункими ногами в дорогому автомобілі.

На знімку Ліда зображена сидить за кермом автомобіля. На ній надіта чорна шкіряна куртка і короткі шорти.

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