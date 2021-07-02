Переможниця шоу "Холостяк-10", гімнастка Даша Ульянова засвітилася в компанії колишньої суперниці за проектом

Як повідомляє Politeka.net, після шоу Даша веде дуже публічний спосіб життя. Вона світитися на різних заходах і активно веде свій блог в Instagram. На свіжих фото Даша засвітилася в компанії ще однієї учасниці 10 сезону "Холостяка" Анастасії Кирієнко, яка не дійшла до фіналу.

Ульянова була одягнена в міні-шортики і рожеву джинсову куртку, а Кирієнко позувала в ефектній чорній атласній сукні.

"Black and white", - підписала фото зірка мережі.

У коментарях дівчатам залишили масу приємних слів. Не обійшлося і без колючих коментарів.

"Як з конвеєра", "Даша ти така красуня", "Даша Ти вогонь", "Даша ти така красуня", "У дівчини обличчя знайоме, не можу згадати хто це..Дашуль звідки ми можемо її знати?", "Знайомі обличчя", "Дашуха, ти супер", - пишуть користувачі Мережі.

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