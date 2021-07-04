Його син вже дуже виріс

Олексій Потапенко, який нещодавно відзначив 40-річчя, показав, яким росте його син

Як повідомляє Politeka.net, Потап намагається якомога частіше бачиться з сином Андрієм. Хлопець завжди може розраховувати на підтримку і сприяння зоряного тата, а їх спільне дозвілля завжди активний і насичений.

Потап поїхав разом з Андрієм до дідуся в гості, а фото він опублікував на своїй сторінці Instagram.

Коли Потап публікує фото з сином, то вони виглядають неймовірно душевними, адже дозвілля батька і хлопчика не буває нудним, сім'я Потапенко - за активність!

Так, репер і його син навіть в гостях у дідуся грають в баскетбол на задньому дворі. Зірковий тато більше любить футбол, але не проти підтримати сина в якості вболівальника або ж зіграти разом з ним. Хлопчик і батько приміряли для гри зручний одяг: обидва одягли футболки і широкі штани.

"У дідуся", - лаконічно підписав знімок Потап.

Шанувальники відразу ж помітили душевну атмосферу, яку змогло передати просте, але таке красномовне фото. Деякі помітили, що хлопчик зростає копією своєї мами Ірини Горової.

"Красунчики", "Душевненько, люблю коли затишно", " Олексій, ви вогонь ! Сила, потужно, фотка бомба", "схожий", "дуже мені схожий на маму", "Малої класний", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, Потап здивував різкою заявою і своєю фізичною формою.

Як Politeka писала, що Потап розбурхав кадрами з величезним ведмедем.

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