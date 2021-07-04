Відомий телеведучий Юрій Горбунов зворушив ніжністю з синочком

Як повідомляє Politeka.net, Юрій Грбунов незабаром стане щасливим батьком вдруге - Катя Осадча чекає малюка. Ведучий береже кохану як зіницю ока і всіляко піклуватися про неї.

Пара нещодавно повернулася з Туреччини, де відпочила на яхті з синочком Іваном. Турботливий татко намагається якомога більше часу проводити з хлопчиком, що помітно по нових кадрах в Instagram телеведучої.

На кадрах видно, що хлопчик досить впевнено почуває себе на кухні, правда, не без татової допомоги. Юрій стоїть за спиною у Івана, який робить сік з апельсина. Він нахиляється до малюка, тримає його за руку і допомагає йому. Варто відзначити, що батько і син навіть схоже одягнені – вони обрали ніжну світлу гаму.

Їх знімає на камеру Катя Осадча, яка каже, що її улюблені хлопчики вирішили приготувати сік на вечерю - в той час, як інші найчастіше готують його на сніданок. В кінці вона щасливо сміється, коли Іван починає облизувати шкірку від апельсина.

Шанувальники люблять, коли зоряна пара показує синочка, вони буквально не можуть ними намилуватися і кожен раз залишають милі коментарі в дусі: "Які молодці. Особливо тато, піклується про здоров'я сина", "Як миленько", "Це прекрасно".

Нагадаємо, на очах у Горбунова чоловіки зійшлися в жорсткій сутичці, кадри зіпсованого свята.

Як Politeka писала, що вагітна Катя Осадча в напівпрозорій сукні зайнялася улюбленою справою.

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