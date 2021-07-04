Популярна актриса і співачка Дженніфер Лопес під час прогулянки захопила підтягнутою фігурою

Співачка встигає стежити за дітьми, займатися косметичним брендом і їздити на зйомки кліпів і серіалів. Однак, не менш важливою частиною її життя є спорт і здоровий спосіб життя.

Оскільки зірка вважає, що запорука її здоров'я полягає в тому, щоб правильно харчуватися, добре спати і пити багато рідини, вона фактично завжди слідує своєму Особистому графіку. Дієтолог складає Лопес меню, а два відомих тренера-силові тренування.

Як видно на одному з недавніх фото Дженніфер, вона все ще в прекрасній формі. 51-річна знаменитість, яка тренується досить часто, може дозволити собі спокійно розбурхувати увагу аудиторії, адже знаходиться в хорошій формі.

"Шикарна наша Дженніфер🔥; мені б виглядати так як вона️❤️; хоча б половину її краси😍; просто ідеально і нічого більше; прекрасна квітка!!; левиця в центрі уваги; ти дуже красива і гаряча; міс Лопес, виглядає як мільярд доларів ідеальні 10 🔥» - пишуть в мережі.

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