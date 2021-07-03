Зірка студії "Квартал 95" Катерина Нікітіна похвалилася кадрами відпочинку
Як пише Politeka.net, популярна артистка з "жіночого кварталу" показала вражаючі фото в новому пості на своїй сторінці в Instagram.
Актриса зараз відпочиває в Грузії і, схоже, просто в захваті від країни.
"Грузія підкорює моє сердечко все більше і більше з кожним днем проведеним в цій країні!!! Хто ще не був, рекомендую ... в мої плани ніколи не входила ця країна. Я абсолютно випадково потрапила в цю подорож, і ні крапельки не шкодую! Вже хочу сюди повернутися", - зізналася вона.
Також Нікітіна показала вражаючі знімки. Вона позує на балконі в міні-шортах. Схоже, що фото зроблено на заході.
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На одному з фото Нікітіна була відображена не одна.
"Гарного відпочинку", "відмінно що відпочинок проходить успішно 😜 Боржомі гори шашлики і море", - коментують фото фоловери актриси.
Нагадаємо, Нікітіна приголомшила неймовірною розтяжкою:"Волочкова б вдавилася".
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