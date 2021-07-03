Легендарна голлівудська актриса Анджеліна Джолі викликала фурор своїм виглядом
Знаменита 46-річна актриса захоплює своєю зовнішністю мільйони людей по всьому світу. При цьому у Джолі немає свого аккаунта в Instagram, але фанати створили безліч сторінок, де викладають цікаві кадри з нею і вихваляють її красу і талант.
Нове фото з'явилося в одному з таких пабліків, передає Politeka.net.
На фото Анджеліна Джолі відображена в ефектній чорній сукні, яка оголює одне її плече. Волосся актриси призібрані. На Джолі характерний їй макіяж з акцентом на очі.
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Красуня знову захопила своїм виглядом.
"Красуня", "Приголомшлива", "Гарна сукня і посмішка", "Виглядаєш чудово", "Люблю тебе, Анджеліна", "Ти ідеальна і гідна любові", "Це не любов, це більше, че любов", "Неможлива Краса", "Ідеальна жінка", "Солодка", "Сильна дівчинка", - пишуть в мережі.
Нагадаємо, Джолі в чорному ліфі і шортиках заінтригувала жарким видом на пляжі: "прекрасна і небезпечна".
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