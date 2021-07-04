Відома українська актриса Ольга Сумська підкорила щасливим виглядом з молодшою дочкою на гастролях
Популярна актриса театру і кіно з послабленням карантину вирушила на довгоочікувані гастролі. Тому тепер Ольга часто ділиться кадрами з подорожей по різних туристичних або просто цікавих місцях.
Цього разу Сумська разом з молодшою донькою вирушила до замку, де влаштувала фотосесію в колі сім'ї:
"Дочка Аня annborisyuk зі мною на гастролях! Є час і натхнення відвідати цікаві історичні місця! Тож, сьогодні у Луцьку за традицією побували у замку Любарта! Відомо, що ця фортеця жодного разу не була підкорена ворогом! Без сумніву, місце сили! Подорожуйте по Україні! 💛 💙 "- пише Ольга під постом.
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Шанувальники були захоплені і видом пам'яток замку, і видом самої Ольги з дочкою:
"Ольга, любить вас наша країна !!!!!!! ❤; ну яка краса❤👍; приємно, що знаменитості відвідують локації по всій Україні👏; непогано виглядаєш; Ганнуся дуже красива дівчинка, вся в маму і тата, але імідж за очками треба переглянути!; Красиві, спасибі за Майстер і Маргарита в Кременчуці; дві красуні; ❤ ️ ❤ ️ які ви славні; Ваша дочка піде по ваших стопах?; А дочка-Татова копія 😊" »
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