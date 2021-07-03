Дружина українського співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Реп'яхова, похвалилася новими яскравими образами

Попри те, що дружина українського виконавця нещодавно стала мамою, вона знаходить час на себе і на ведення свого блогу, передає Politeka.net.

Цього разу зірка мережі вирушила в магазин одягу, де покрасувалася біля дзеркала.

Катерина постала в яскравих нарядах, які підкреслили її фігуру і красу.

У пості Реп'яхова розповіла - она недавно задумалася про те, що в її гардеробі багато довгих суконь, і вирішила трохи поекспериментувати з образами. Дружина співака вирушила в магазин, де приміряла кілька нарядів і в підсумку залишилася при своїй думці.

"Довга сукня це красиво, зручно і елегантно) але це особиста моя думка і тільки мої особисті відчуття 🙏 🏻



Цікаво, чому ви віддаєте перевагу?! Довгим або коротким сукням?

А може костюмам, як на другій фотографії. І так, льон - це любов 😍❤️", - написала блогерка.

За 50 хвилин публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів:

"Катю, вам в обох варіантах добре🔥", " ніколи не носила довгі сукні, а тут вагітність ❤️ купила собі довгу сукню, легка, комфортно себе почуваю. 💯 ", "Коротким сукням, в довгих жарко".

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