Дочка російського шоумена Максима Галкіна і співачки Алли Пугачової, Ліза захопила публіку

Ліза Галкіна разом зі своїм братом, Гаррі, з'явилася на світ 18 вересня 2013 року. Незважаючи на те, що малюкам всього сім років, у них вже є власні фанати. Схоже, діти скоро зможуть позмагатися в популярності із зірковими батьками.

На одному з фан-акаунтів, присвячених Лізі Галкіній з'явилося кумедне відео, яке не залишило байдужими користувачів мережі, передає Politeka.net.

Ліза зображена в білій сукні і білому капелюсі з вуаллю. В руці вона тримає сонцезахисні окуляри в білій оправі.

"Це щось неймовірне і чарівне, диво чудове", "Господи, та яке ж це диво! Алла, спасибі вам з Максом за цю красу", "чудова яка вона у вас. Дай бог їм здоров'я", "як же їй все йде! Модниця", "Ой Ліза, яка ти принадність, слів немає. Хочеться обійняти тебе", "Красуня ще та", "Солодка дівчинка дуже", "Капелюшок з вуалькою..., дуже красиво!! Маленька Леді!", - пишуть в коментарях.

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