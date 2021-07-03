Відома співачка Віра Брежнєва поділилася відео, показуючи себе без макіяжу, але під фільтрами
Знаменита виконавиця часто викликала ажіотаж в мережі своїми кадрами, адже віру нерідко намагалися викрити у використанні фотошопу на своїх фото. Проте, виконавиця не раз показувала себе на домашніх відео і підкреслювала природну красу відсутністю будь-яких змін у зовнішності.
Навіть Так питання у багатьох користувачів Instagram не вщухають. Цього разу Віра порадувала невеликим роликом, в якому позувала хоч і без макіяжу, але з фільтром, що змінив трохи її форму губ.
Сяюча блондинка виглядала дуже доглянуто і по-домашньому з розпущеним волоссям, що сподобалося користувачам Instagram, які відзначили, що зірка ще й помолодшала:
Син Наташі Корольової й Тарзана зганьбився з хітом Макса Барських: "Ще один клоун"
Солістка Go_A Павленко засвітила витончену фігурку в купальнику з сіточкою: лідер "Måneskin" оцінив би
Чоловік пустив за кермо 11-річного сина: хлопчик розбився в ДТП, батька забрала швидка
Підопічна Потапа Андраде в мікро-бікіні звела з розуму мускулистою фігуркою: "Витвори мистецтва"
Дан Балан не встояв перед юною красунею з сайту знайомств, нічого спільного з Тіною: "Ось вона, та сама..."
"Вааааау😍♥️; ось це Доброго ранку; ви чудова, красива, розумна жінка і відмінна співачка ❤ ️ Дай Бог вам всього найкращого!; Красуня!🔥 завжди молодієш, Віра🔥; не впізнали Веруньку. Багатою буде. 😂 ; Лялечка шикарна; фатальна блондинка️; віра - краса душі️️, моя улюблена співачка при будь-якому розкладі💋 💋 💋».
Нагадаємо, що Брежнєва розважилася з Меладзе в машині, відео: "Ось це качнули".
Як повідомляла Politeka, Брежнєва не змогла приховати кругленький животик в облягаючому платті: в мережі захвилювалися.
Також Politeka писала, що Віру Брежнєву в перуці з бісеру запідозрили в плагіаті:»у Бузової стягнула ідеї...".