Відома співачка Віра Брежнєва поділилася відео, показуючи себе без макіяжу, але під фільтрами

Знаменита виконавиця часто викликала ажіотаж в мережі своїми кадрами, адже віру нерідко намагалися викрити у використанні фотошопу на своїх фото. Проте, виконавиця не раз показувала себе на домашніх відео і підкреслювала природну красу відсутністю будь-яких змін у зовнішності.

Навіть Так питання у багатьох користувачів Instagram не вщухають. Цього разу Віра порадувала невеликим роликом, в якому позувала хоч і без макіяжу, але з фільтром, що змінив трохи її форму губ.

Сяюча блондинка виглядала дуже доглянуто і по-домашньому з розпущеним волоссям, що сподобалося користувачам Instagram, які відзначили, що зірка ще й помолодшала:

"Вааааау😍♥️; ось це Доброго ранку; ви чудова, красива, розумна жінка і відмінна співачка ❤ ️ Дай Бог вам всього найкращого!; Красуня!🔥 завжди молодієш, Віра🔥; не впізнали Веруньку. Багатою буде. 😂 ; Лялечка шикарна; фатальна блондинка️; віра - краса душі️️, моя улюблена співачка при будь-якому розкладі💋 💋 💋».

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