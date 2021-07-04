Співачка Надя Дорофєєва показала яскраві кадри зі свого виступу і зізналася, що змінилося через карантин

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно почала сольну кар'єру після розпаду групи "Время и Стекло", часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу красуня поділилася фото і Відео зі свого виступу, на яких з'явилася в спокусливому сценічному образі.

На чорно-білій фотографії Надя відображена на сцені під час невеликого перформансу, вона ніби танцює і тягне за собою стійку мікрофона, видно, що вона заведена. На відео зірка виконує одну зі своїх сольних пісень, при цьому активно рухаючись в такт музиці. На сцену артистка вийшла в напівпрозорих темних штанях і коротенькому чорному топіку, поверх якого накинула коротку синю курточку.

У підписі до публікації Дорофєєва написала: "Не знаю, як жити без сцени і ваших емоцій. Карантин ще більше показав мені як сильно я люблю концертну атмосферу, ваші посмішки і танці".

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