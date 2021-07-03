Починаюча модель Соня Євдокименко, внучка легендарної української співачки Софії Ротару, показала себе на прогулянці
Як пише Politeka.net, 20-річна Соня Євдокименко нещодавно відсвяткувала день народження. Красуня вчиться і живе в США, де робить намагається почати кар'єру моделі, співачки і актриси. Красуня також активно веде сторінку в Instagram, де за дівчиною стежать понад 100 тисяч фанатів.
І Соня намагається не розчаровувати фоловерів, постійно радуючи новими образами. Цей раз не став винятком, адже Євдокименко опублікувала знімки, на яких була в "дірявому" чорному топі і джинсах. Дівчина в такому образі прогулялася по місту, показавши себе в різних ракурсах.
"Міська спека", - написала Соня під фотографією.
Син Наташі Корольової й Тарзана зганьбився з хітом Макса Барських: "Ще один клоун"
Дружина Андрія Шевченка блиснула фігурою в бікіні, показавши фото з різницею в 15 років: "Зовсім не змінилася"
Настя Каменських відверто розповіла, коли нарешті народить від Потапа: "Цілковитий шок"
"Вибач, сонечко": зупинилося серце незвичайної українки, яку рятували всім світом
Дан Балан не встояв перед юною красунею з сайту знайомств, нічого спільного з Тіною: "Ось вона, та сама..."
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під публікацією, адже в сторіс Instagram, де Євдокименко розмістила кадри, немає подібних інструментів.
Нагадаємо, 20-річна внучка Ротару залишила сорочку нарозхрист, посвітивши білизною на камеру
А ще Politeka писала, що 20-річна внучка Ротару засвітила кожен вигин у неймовірно тонкій сукні
Також Politeka повідомляла, що онуки Софії Ротару "підірвали" танцпол на київському фестивалі, кадри вже в мережі