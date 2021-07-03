Починаюча модель Соня Євдокименко, внучка легендарної української співачки Софії Ротару, показала себе на прогулянці

Як пише Politeka.net, 20-річна Соня Євдокименко нещодавно відсвяткувала день народження. Красуня вчиться і живе в США, де робить намагається почати кар'єру моделі, співачки і актриси. Красуня також активно веде сторінку в Instagram, де за дівчиною стежать понад 100 тисяч фанатів.

І Соня намагається не розчаровувати фоловерів, постійно радуючи новими образами. Цей раз не став винятком, адже Євдокименко опублікувала знімки, на яких була в "дірявому" чорному топі і джинсах. Дівчина в такому образі прогулялася по місту, показавши себе в різних ракурсах.

"Міська спека", - написала Соня під фотографією.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під публікацією, адже в сторіс Instagram, де Євдокименко розмістила кадри, немає подібних інструментів.

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