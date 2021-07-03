Співачка Настя Каменських показала, як проводить початок вихідних у пінній ванній
Щоб виглядати добре, Каменських вкладає в себе чимало зусиль і коштів. Більш того, частину своїх секретів краси зірка вважає за краще залишати при собі, не розкриваючи те, як саме доглядає за собою.
В цілому, зірка вважається великою любителькою хорошого домашнього відпочинку-маски для обличчя, смаколики і пінна ванна незмінні атрибути мало не кожного вихідного зірки. Оскільки сама вона постійно показує в сторі, чим займається, для шанувальників це вже не новина.
Не так давно в своїх Сторі вона показала, як зустрічає вихідні, ніжачись у ванній і відпочиваючи від суєти.
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"Я дуже люблю використовувати натуральні масла, всі вони добре насичують сухе волосся і шкіру. Мої улюблені-це Арганова і кокосова олія. Але за бажанням, можете замінити арганове масло на масло макадамії або мигдальне", - розповідала Настя раніше, говорячи про те, як робить шкіру гладкою і кучеряве волосся блискучим.
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