Спортсмену можна тільки позаздрити

Український боксер Олександр Усик похвалився своєю красунею-дружиною

Олександр і Катерина Усик одружені з 2009 року, передає Politeka.net. У пари троє дітей: старша дочка Ліза, і сини Кирило і Михайло.

Сім'я проводить вільний час, і ділиться кадрами в своїх соцмережах. Цього разу боксер похвалився красунею-дружиною в міні-сукні в сторіс.

Катерина підкреслила форми обтягуючим вбранням, завдяки якому оголилися підкачані ніжки - і це мама трьох дітей.

Образ дівчина доповнила блискучими прикрасами і макіяжем з акцентом на очі.

А спортсмен був одягнений, можна сказати, в класичному стилі - чорні сорочка і штани.

Кадри у відкритому доступі не зібрали багато лайків і коментарів, адже в сторіс немає такої можливості.

Зазначимо, Олександр Усик в одному з інтерв'ю розповів, що розлучався зі своєю коханою Катериною. На той момент боксеру було 19 років і він став справжньою зіркою, адже був призером дорослого чемпіонату Європи.

Тоді спортсмен уявив себе дуже крутим, і посварився з Катериною, через що обидва розійшлися.

Допоміг впоратися зі "зоряною" хворобою боксеру духовний наставник, який розкрив очі на деякі речі. Пізніше Усик помирився з коханою, і досі вони разом.

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