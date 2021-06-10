Александ Усик вляпался в скандал с "Укрзализныцей"
Как передает Politeka.net, на поступок спортсмена отреагировали в пресс-службе компании в Faceboook.
На днях Александр опубликовал на своей страничке в Instagram фото, на котором примостился на железнодорожных рельсах.
Украинскому супертяжу решили напомнить, что таким образом он нарушил правила поведения на объектах железной дороги.
"Александр, среди железнодорожников тоже много Ваших фанов, но правил важно соблюдать. Берегите себя и нервы машинистов!", - говорится сообщении.
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Также в "Укрзализныци" пожелали удачи в предстоящем бою с Энтони Джошуа.
"Пусть кулаки будут такими же крепкими, как рельсы", - говорится посте компании.
Напомним, бой Джошуа – Усик на официальном уровне будет подтвержден до конца текущей недели.
По информации британских СМИ, громкий поединок пройдет на стадионе лондонского футбольного клуба Тоттенхэм.
Арена рассчитана на 62 тысячи зрителей. На данный момент неизвестно, сколько человек смогут посетить стадион в сентябре.
Напомним, Усик похвастался "крутой тачкой", о которой мечтал с детства.
Как писала Politeka, Усика резко осадили за чемпионские амбиции, боксерский титул под угрозой.
Также Politeka писала, что новый соперник Усика определится в супербою, не Джошуа и не Фьюри.