Александ Усик вляпался в скандал с "Укрзализныцей"

Как передает Politeka.net, на поступок спортсмена отреагировали в пресс-службе компании в Faceboook.



На днях Александр опубликовал на своей страничке в Instagram фото, на котором примостился на железнодорожных рельсах.

Украинскому супертяжу решили напомнить, что таким образом он нарушил правила поведения на объектах железной дороги.



"Александр, среди железнодорожников тоже много Ваших фанов, но правил важно соблюдать. Берегите себя и нервы машинистов!", - говорится сообщении.

Также в "Укрзализныци" пожелали удачи в предстоящем бою с Энтони Джошуа.



"Пусть кулаки будут такими же крепкими, как рельсы", - говорится посте компании.

Напомним, бой Джошуа – Усик на официальном уровне будет подтвержден до конца текущей недели.

По информации британских СМИ, громкий поединок пройдет на стадионе лондонского футбольного клуба Тоттенхэм.