Украинский боксер Александр Усик похвастался своей красоткой-женой

Александр и Екатерина Усик женаты с 2009 года, передает Politeka.net. У пары трое детей: старшая дочь Лиза, и сыновья Кирилл и Михаил.

Семья проводит свободное время, и делится кадрами в своих соцсетях. В этот раз боксер похвастался красоткой-женой в мини-платье в сторис.

Екатерина подчеркнула формы обтягивающим нарядом, благодаря которому оголились подкаченные ножки - и это мама троих детей!

Образ девушка дополнила сверкающими украшениями и макияжем с акцентом на глаза.

А спортсмен был одет, можно сказать, в классическом стиле - черные рубашка и брюки.

Кадры в открытом доступе не собрали много лайков и комментариев, ведь в сторис нет такой возможности.

Отметим, Александр Усик в одном из интервью рассказал, что расставался со своей возлюбленной Екатериной. На тот момент боксеру было 19 лет и он стал настоящей звездой, ведь был призером взрослого чемпионата Европы.

Тогда спортсмен возомнил себя очень крутым, и поссорился с Екатериной, из-за чего оба разошлись.

Помог справиться со "звездной" болезнью боксеру духовный наставник, который раскрыл глаза на некоторые вещи. Позже Усик помирился с возлюбленной, и до сих они вместе.

Напомним, Усик с женой засветился в необычном виде в Монако

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