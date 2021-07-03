Співачка Ані Лорак на відфотошопленому кадрі і з перукою на голівці похвалилася бездоганною зовнішністю

В останній рік через карантинні обмеження Лорак фактично не виступала, тому тепер збирається нагнати згаяний час і вже готується до нового туру. Не обходиться і без постів, що привертають увагу фанатів в мережі Instagram.

Цього разу Лорак вирішила хвалитися фігурою в нюдовом боді і пальто, а також захопити сяючим виглядом в перуці і досить яскравим макіяжем. Бажаючи виглядати завжди якомога молодше, Кароліна завжди показує тільки постановочні кадри.

"Мої дорогі, знаю, що ви, як і я, скучили за великими шоу❤️ вірю, що дуже скоро ми зустрінемося з вами у величезних залах. А поки, давайте разом проведемо 2 години в світі музики, емоцій, спогадів і неймовірної атмосфери шоу Діва!"- пише Лорак.

Фанати поспішили відповісти:

"Можна дивитися і слухати нескінченно!💋 ; Кароліночка, просто вибух мозку🔥Одним словом Богиня❤; ніч обіцяє бути спекотною 💥; який гарний кадр! Кароліна, навіщо ви ховаєте від нас такі красиві знімки???; Дуже сумуємо😍.фото шикарне🔥; 2 години чистого кайфу🥰 🎶»

Нагадаємо, що Ані Лорак в крихітній сукні з блискітками вразила розмірами декольте.

Як повідомляла Politeka, Ані Лорак в бікіні вирішила віддячити фанатів незвичайним способом.

Також Politeka писала, що Ані Лорак в обтягуючій сукні вразила округлими формами.