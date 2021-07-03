Співачка Ані Лорак на відфотошопленому кадрі і з перукою на голівці похвалилася бездоганною зовнішністю
В останній рік через карантинні обмеження Лорак фактично не виступала, тому тепер збирається нагнати згаяний час і вже готується до нового туру. Не обходиться і без постів, що привертають увагу фанатів в мережі Instagram.
Цього разу Лорак вирішила хвалитися фігурою в нюдовом боді і пальто, а також захопити сяючим виглядом в перуці і досить яскравим макіяжем. Бажаючи виглядати завжди якомога молодше, Кароліна завжди показує тільки постановочні кадри.
"Мої дорогі, знаю, що ви, як і я, скучили за великими шоу❤️ вірю, що дуже скоро ми зустрінемося з вами у величезних залах. А поки, давайте разом проведемо 2 години в світі музики, емоцій, спогадів і неймовірної атмосфери шоу Діва!"- пише Лорак.
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Фанати поспішили відповісти:
"Можна дивитися і слухати нескінченно!💋 ; Кароліночка, просто вибух мозку🔥Одним словом Богиня❤; ніч обіцяє бути спекотною 💥; який гарний кадр! Кароліна, навіщо ви ховаєте від нас такі красиві знімки???; Дуже сумуємо😍.фото шикарне🔥; 2 години чистого кайфу🥰 🎶»
Нагадаємо, що Ані Лорак в крихітній сукні з блискітками вразила розмірами декольте.
Як повідомляла Politeka, Ані Лорак в бікіні вирішила віддячити фанатів незвичайним способом.
Також Politeka писала, що Ані Лорак в обтягуючій сукні вразила округлими формами.