Певица Ани Лорак на отфотошопленном кадре и с париком на головк похвасталась безупречной внешностью

В последний год из-за карантинных ограничений Лорак фактически не выступала, поэтому теперь собирается нагнать упущенное время и уже готовится к новому туру. Не обходится и без постов, привлекающих внимание фанатов в сети Инстаграм.

В этот раз Лорак решила хвастнуть фигурой в нюдовом боди и пальто, а также восхитить сияющим видом в парике и довольно ярким макияжем. Желая выглядеть всегда как можно моложе, Каролина всегда показывает только постановочные кадры.

«Мои дорогие, знаю, что вы, как и я, соскучились по большим шоу❤️ Верю, что очень скоро мы встретимся с вами в огромных залах. А пока, давайте вместе проведем 2 часа в мире музыки, эмоций, воспоминаний и невероятной атмосферы шоу Дива!» - пишет Лорак.

Фанаты поспешили ответить:

«Можно смотреть и слушать бесконечно!💋; Каролиночка, просто взрыв мозга🔥Одним словом Богиня❤; ночь обещает быть жаркой 💥; Какой красивый кадр! Каролина, зачем вы прячете от нас такие красивые снимки???; Очень скучаем😍.фото шикарное🔥; 2 часа чистого кайфа🥰🎶»

Напомним, что Ани Лорак в крошечном платье с блестками впечатлила размерами декольте.

Как сообщала Politeka, Ани Лорак в бикини решила отблагодарить фанатов необычным способом.

Также Politeka писала, что Ани Лорак в обтягивающем платье впечатлила округлыми формами.