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Українська модель Леоніла Гузь, яка завоювала титул Міс Україна в 2018 році, вразила відмінною фігуркою

Як передає Politeka.net, незважаючи на те, що з моменту перемоги моделі в конкурсі краси пройшло три роки, вона продовжує активно розвиватися в модельному бізнесі, укладаючи контракти з відомими брендами. Точена фігурка красуні приковує погляди її численних шанувальників. У себе в Instagram зірка регулярно публікує яскраві фото, на яких демонструє свої принади.

На свіжому фото Леоніла примостилася на дивані в мініатюрному чорному топі. Вона витягнула свою довгу шию, зачарувавши підкачаними руками і ніжною шкірою. На обличчі моделі було мінімум макіяжу. У коментарях ефектній красуні залишили масу приємних слів.

"Як тобі красиво в них, Лео", «красуня», «лебедина шия», «ти неймовірна», «Крихітка», «хіба можна бути такою красивою», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Леоніла Гузь в сукні з глибоким декольте показала свої багатства:"на мені камені сто карат".

Як повідомляла Politeka, Леоніла Гузь з принадами напоказ вразила зухвалою позою:"спокуса".

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