Популярна модель і уродженка Херсонської області Леоніла Гузь, "Міс Україна 2018", показала досить розкішний кадр з прикрасами

Леоніла Гузь-молода дівчина, родом з Херосонської області. Пару років тому після скандалу на конкурсі «Міс Україна» у переможниці Вікторії Дідусенко забрали корону, тоді журі вирішило переобрати переможницю і титул дістався саме Леонілі. Після цього дівчину помітили в мережі і тепер у неї навіть є своє товариство шанувальників.

Про Леоніла відомо не так багато, адже у своєму профілі в Instagram вона також дуже лаконічна - ділиться постановочними кадрами з фотосесій, дивує рекламними образами, хвалиться обновками, але не розповідає про особисте.

Її фірмовою родзинкою залишається відсутність підписів під постами. Максимум, Леоніла просто ставить смайлики, привертаючи увагу шанувальників. На одному з таких жарких кадрів молода красуня підкорила досить дорогим чином.

"Якщо колись ти вирішиш написати книгу власних цитат, це буде найгуманніша книга в світі. Адже так мало лісів заради друку тисячі примірників ще ніколи не вирубалося " - пише одна з фанаток.

Леоніла поспішила відреагувати: "хотіла підписати:» на мені камені сто карат »але потім передумала".

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