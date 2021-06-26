Популярная модель и уроженка Херсонской области Леонила Гузь, "Мисс Украина 2018", показала довольно роскошный кадр с украшениями

Леонила Гузь – молодая девушка, родом из Херосонской области. Пару лет назад после скандала на конкурсе «Мисс Украина» у победительницы Виктории Дидусенко забрали корону, тогда жюри решило переизбрать победительницу и титул достался именно Леониле. После этого девушку заметили в сети и теперь у нее даже есть свое общество поклонников.

О Леониле известно не так много, ведь в своем профиле в Инстаграм она также очень лаконична – делится постановочными кадрами из фотосессий, удивляет рекламными образами, хвастается обновками, но не рассказывает о личном.

Ее фирменной изюминкой остается отсутствие подписей под постами. Максимум, Леонила просто ставит смайлики, привлекая внимание поклонников. На одном из таких жарких кадров молодая красавица покорила довольно дорогим образом.

«Если когда-то ты решишь написать книгу собственных цитат, это будет самая гуманная книга в мире. Ведь так мало лесов ради печати тысячи экземпляров еще никогда не вырубилось» - пишет одна из фанаток.

Леонила поспешила отреагировать: «Хотела подписать: "на мне камни сто карат" но потом передумала 😂».

Напомним, Мисс Украина 2018 Гузь в пиджаке без ничего заворожила видом упругих форм

А еще Politeka отмечала, что Мисс Украина Леонила Гузь впечатлила фигурой в тесном топе и расстегнутых штанах

Также Politeka рассказывала, что Мисс Украина 2018 Леонила Гузь расстегнула пиджачок, показав большие формы