Популярная отечественная модель Леонила Гузь, которая стала Мисс Украиной в 2018 году, впечатлила новым образом
Как пишет Politeka.net, Леонила Гузь стала известной среди украинцев после победы на конкурсе "Мисс Украина 2018". На девушку подписаны десятки тысяч фанатов в Инстаграм, где красотка регулярно делиться интересными и провокационными кадрами.
Этот раз не стал исключением, ведь Леонила опубликовала фото, на котором была в топе и штанах, которые решила расстегнуть и частично посветить трусиками. Гузь соблазнительно выгнулась на кресле, демонстрируя роскошные изгибы.
Фанаты поставили сотни лайков и написали несколько комментариев:
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Сообщалось, что знаменитая модель Леонила Гузь поделилась идеальными минутами во время отдыха в горячих странах.
Так, Леонила показала себя в провокационном образе, соблазнительно усевшись на квадрацикл.
Девушка нарядилась в черный топ и шорты, которые очень тесно обтянули ее достоинства. Также Лео уверенно сверкнула длинными ногами на камеру, показав, чем щедро наградила ее природа.
Напомним, Мисс Украина Леонила Гузь расстегнула пиджак, показав объемные формы
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