Известная украинская модель Леонила Гузь, которая стала "Мисс Украина 2018", показала себя в чувственном образе

Как пишет Politeka.net, Леонила Гузь стала очень популярной украинской моделью после победы на конкурсе красоты "Мисс Украина". Девушка благодаря этому раскрутила свой Инстаграм, где за ней следят десятки тысяч украинцев, которых Гузь старается не разочаровывать.

В этот раз Леонила показалась в легком платье с декольте. Красотка руками задрала снизу наряд, демонстрируя чувственный образ перед фотографом. Волосы у девушки остались распущенными.

Фанаты поставили почти тысячу лайков под фотографией и написали комментарии:

"Мама миа", "Боже", "Абсолютно чудесная, значительная и зрелищная", "Такой очень-очень красивый ангел на Земле", "Божественная", "Охххх, Леонила".

Сообщалось, что известная модель Леонила Гузь поделилась приятными моментами во время отдыха в жарких странах.

22-летняя Леонила Гузь - девушка яркая и привлекательная. Она активно ведет свою страницу в Инстаграм, где за ее жизнью следят почти 100 тысяч подписчиков.

Красотка обожает демонстрировать свое тело без всяких стеснений.

Напомним, мисс Украина Леонила Гузь запустила в свои волосы чужие руки

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