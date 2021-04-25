Известная украинская модель Леонила Гузь, которая стала "Мисс Украиной" в 2018 году, показала свою красоту в провокационном образе

Как пишет Politeka.net, Леонила Гузь стала главной красоткой Украины в 2018 году. Девушка активно участвует в съемках, в которых не стесняется показать свою роскошную фигуру при минимуме одежды. Образы Гузь публикует в Инстаграм, где за ней следят почти 100 тысяч фанатов.

В этот раз Леонила показала, как отдыхала в заведении. Девушка была в пиджаке, который решила расстегнуть. На столике можно увидеть чашку с напитком, а в руке сигарету.

"Настроение", - написала Леонила.

Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:

"Лео", "Дива", "Релаксирующее настроение", "Мечта".

На втором фото девушка стояла в нижнем белье перед зеркалом. Красотка снимала себя на телефон, демонстрируя свою фигуру, благодаря чему заслужила комплименты от пользователей:

"Соблазнительная принцесса", "Вы случайно закинули", "Это прекрасно".

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На свежем снимке Гузь была запечатлена во время отдыха. На фоне виднелись пальмы, а ее кожа получила нежный загар, который свидетельствует о длительном пребывании на солнце.

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