Известная украинская модель Леонила Гузь, которая стала "Мисс Украиной" в 2018 году, показала яркое фото в соцсети

Как пишет Politeka.net, Леонила Гузь стала главной красоткой Украины в 2018 году – девушка получила титул "Мисс Украина 2018", прославилась на всю страну и собрала огромную аудиторию в своем Instagram. Девушка активно участвует в фотосессиях, в которых не стесняется показать свою роскошную фигуру при минимуме одежды. А недавно выложила в соцсети скромный кадр, на котором показала лицо крупным планом.

На новом снимке Леонила, очевидно, запечатлела себя в кресле парикмахера, посетив салон красоты. Девушка появилась перед камерой в стильной блузке цвета хаки и засветила драгоценное украшение на шее. Ее волосы распущены и в них можно увидеть руки специалиста, который орудует расческой, а на лице легкий макияж и загадочный взгляд.

В подписи к публикации Гузь отметила страницу салона, который посетила. А пользователи тут же принялись обсуждать новую фотографию модели, засыпая ее комплиментами в комментариях. "Красивая", "Очаровательная", "Чудесная", "Ты готова к лету?", "Обожаю тебя", "Ты красотка", - пишут восторженные пользователи в комментариях к фото Леонилы.

Напомним, Мисс Украина Леонила Гузь смутила кадром в одном белье перед зеркалом: "Вы случайно закинули?".

Как сообщала Politeka, Мисс Украина Леонила Гузь открыла сезон отдыха кадрами в купальнике: "Ты затмила солнце".

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