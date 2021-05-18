Известная украинская модель Леонила Гузь, которая стала "Мисс Украина 2018", покорила красотой в стильном образе

Модель любит заботиться о своем здоровье и эмоциональном самочувствии, передает Politeka.net. Звезда считает, что нужно выбирать приятный вид активного отдыха и тогда будут гореть глаза.

Красотка выступает за здоровый образ жизни, при этом она не придерживается диет и не отказывает себе в любимой пище, а также любит пить воду.

В результате Гузь выглядит великолепно, что доказывает в каждой своей фотосессии. В этот раз она опубликовала в Инстаграм снимок, представ в черном жакете. Красотка расстегнула пиджак, из0под которого выставилось нечто светлое, похожее на маечку.

Образ завершили сияющие аксессуары, а также красивый макияж, который выделил красивые черты лица и придал коже еще больше сияния.

За час публикация собрала более 1000 лайков и немного комментариев.

"Прекрасная", "🖤🖤🖤🖤🖤 КРАСИВАЯ ДЕВУШКА 🔥🔥🔥🔥 БОЖЕСТВЕННАЯ КРАСОТА 🌹🌹🌹💘💘💘💋", "Богиня", - написали пользователи сети.

Напомним, Леонила Гузь призналась в одном из интервью, что мечтала стать парикмахером. С детства девушке нравилось придумывать разные прически, но позже осознала, что не хочет этим заниматься. Однако, возможно, в будущем модель откроет благотворительный салон.

Сейчас же красотка активно задействована в модельном бизнесе, что ей очень нравится.

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