Известная украинская модель Леонила Гузь, которая стала "Мисс Украиной" в 2018 году, показала яркое фото в соцсети

Как пишет Politeka.net, Леонила Гузь стала главной красоткой Украины в 2018 году – тогда модель получила титул "Мисс Украина 2018", прославилась на всю страну и собрала огромную аудиторию поклонников в своем Instagram. Девушка активно участвует в фотосессиях, в которых не стесняется показать свою роскошную фигуру и упругие формы. А недавно выложила в соцсети горячий кадр, на котором снова показала идеальное тело.

На новом снимке Леонила запечатлена при тусклом свете и на сером фоне. Перед камерой она появилась в стильном и даже дерзком образе – на ней стильный темный костюм в мелкую белую полосочку, под пиджаком которого не даже белья. Этот наряд только подчеркнул природные соблазнительные формы модели. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж, она томно смотрит в объектив.

В подписи к фотографии Гузь ничего не написала, оставила лишь забавное эмодзи-клубничку. Поклонники красотки тут же принялись обсуждать ее новый образ, засыпая комплиментами в комментариях к публикации. "Модно", "Замечательный, элегантный и стильный образ", "Красотка", "На этом фото прекрасно все!", "Ты такая красивая", "Какое красивое фото", "Ты прекрасна", "Очаровательная", "Идеальная", - пишут восторженные поклонники в комментариях к фото Леонилы.

Напомним, Мисс Украина Леонила Гузь смутила кадром в одном белье перед зеркалом: "Вы случайно закинули?".

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