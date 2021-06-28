Відома українська модель Леоніла Гузь показала себе в новому образі

Як пише Politeka.net, Леоніла Гузь стала переможницею конкурсу" Міс Україна " у 2018 році. На Красуню підписалися майже 100 тисяч чоловік в Instagram, де дівчина веде свій блог, радуючи фанатів цікавими образами. Фотографії Гузь завжди набирають безліч лайків і коментарів.

Цього разу Леоніла вирішила зробити провокаційну зйомку, на якій була без білизни, надівши тільки піджак, який частково прикривав бюст. Дівчина сіла біля вікна, розставила ніжки, вражаючи сміливістю на новому знімку.

Фанати поставили понад 500 лайків і залишили кілька компліментом для красуні:

"Спокосняшка, обожнюю", "вогонь", " новий образ просто розкішний. Леоніла, продовжуй в тому ж дусі".

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