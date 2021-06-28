Известная украинская модель Леонила Гузь показала себя в новом образе
Как пишет Politeka.net, Леонила Гузь стала победительницей конкурса "Мисс Украина" в 2018 году. На красотку подписались почти 100 тысяч человек в Инстаграм, где девушка ведет свой блог, радуя фанатов интересными образами. Фотографии Гузь всегда набирают множество лайков и комментариев.
В этот раз Леонила решила сделать провокационную съемку, на которой была без белья, надев только пиджак, который частично прикрывал бюст. Девушка села у окна, расставила ножки, впечатляя смелостью на новом снимке.
Фанаты поставили более 500 лайков и оставили несколько комплиментом для красотки:
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