Известная украинская модель Леонила Гузь показала себя в новом образе

Как пишет Politeka.net, Леонила Гузь стала победительницей конкурса "Мисс Украина" в 2018 году. На красотку подписались почти 100 тысяч человек в Инстаграм, где девушка ведет свой блог, радуя фанатов интересными образами. Фотографии Гузь всегда набирают множество лайков и комментариев.

В этот раз Леонила решила сделать провокационную съемку, на которой была без белья, надев только пиджак, который частично прикрывал бюст. Девушка села у окна, расставила ножки, впечатляя смелостью на новом снимке.

Фанаты поставили более 500 лайков и оставили несколько комплиментом для красотки:

"Соблазняшка, обожаю", "Огонь", "Новый образ просто роскошный. Леонила, продолжай в том же духе".

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