Известная украинская модель Леонила Гузь, которая стала "Мисс Украиной" в 2018 году, показала жаркие кадры из новой фотосессии

Как пишет Politeka.net, Леонила Гузь стала главной красоткой Украины в 2018 году, получив престижный титул "Мисс Украина 2018". Девушка прославилась на всю страну и собрала огромную аудиторию фанатов в своем микроблоге в Instagram. Красотка активно участвует в фотосессиях, в которых не стесняется показать свою роскошную фигуру и подтянутые формы. А недавно выложила в соцсети горячие кадры из новой фотосессии, на которых снова показала идеальное тело, причем без белья.

На новых черно-белых фотографиях Леонила запечатлена при тусклом свете и на сером фоне. Перед камерой она появилась в дерзком образе – на ней одно только грубое темное пальто, под которым нет ничего, даже белья. Но, похоже, именно в этом и весь смысл этих прекрасных снимков. На них модель продемонстрировала соблазнительные изгибы стройной фигуры и оставила место для фантазий. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж, она не смотрит в объектив.

В подписи к фотографии Гузь ничего не написала, зато поклонники тут же принялись обсуждать ее новую фотосессию, засыпая комплиментами в комментариях к публикации. "Удивительное божественное искушение", "Красивая", "Очень хорошо, красиво", "Ты прекрасна", "Огонь", "Какая ты красивая", "Какая роскошная фигура", - пишут фанаты.

Напомним, Мисс Украина Леонила Гузь смутила кадром в одном белье перед зеркалом: "Вы случайно закинули?".

Как сообщала Politeka, Мисс Украина Леонила Гузь открыла сезон отдыха кадрами в купальнике: "Ты затмила солнце".

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