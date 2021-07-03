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Украинская модель Леонила Гузь, которая завоевала титул Мисс Украина в 2018 году, впечатлила отменной фигуркой

Как передает Politeka.net, несмотря на то, что с момента победы модели в конкурсе красоты прошло три года, она продолжает активно развиваться в модельном бизнесе, заключая контракты с известными брендами. Точеная фигурка красотки приковывает взгляды ее многочисленных поклонников. У себя в Инстаграм звезда регулярно публикует яркие фото, на которых демонстрирует свои прелести.

На свежем фото Леонила примостилась на диване в миниатюрном черном топе. Она вытянула свою длинную шею, очаровав подкачанными руками и нежной кожей. На лице модели было минимум макияжа. В комментариях эффектной красотке оставили массу приятных слов.

«Как тебе красиво в них, Лео», «Красотка», «Лебединая шея», «Ты невероятная», «Малышка», «Разве можно быть такой красивой», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Леонила Гузь в платье с глубоким декольте показала свои богатства: "На мне камни сто карат".

Как сообщала Politeka, Леонила Гузь с прелестями напоказ впечатлила дерзкой позой: "Соблазняшка".

Также Politeka писала, что Леонила Гузь в обтягивающем мини поманила к себе в спальню: "Великолепное тело и...".