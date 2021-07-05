Багатьом така затія прийшла не до душі

Переможець шоу "Холостячка" Олександр Еллерт здивував незвичайним відео

Як передає Politeka.net, кадрами коханий Ксенії Мішиної поділився на своїй сторінці в Instagram.

Як відомо, Олександр не тільки пише жарти для "Квартал 95" і веде блог на Ютуб, але досить часто робить публікації в Instagram.

Цього разу комік вирішив влаштувати розіграш у мережі, здивувавши креативом

"Тобто кредит під 1000% річних? Ви взагалі у своєму розумі? Я це... звичайно підпишу. Вітаю, ви взяли кредит в нашому банку на 75 тисяч гривень, щоб ці гроші просто так роздати своїм передплатникам. Не просто так я гроші роздаю, я що, тю-тю?",- розіграв Олександр мініатюру і повідомив правила розіграшу.

Варто відзначити, що це вже не перший раз, коли Олександр анонсує розіграш на своїй сторінці в Instagram.

Багато шанувальників скептично поставилися до ініціативи Еллерта, але більшість все-таки спробували свою удачу.

"Ви що з Мішиною змагаєтеся? Хто крутіше народ обдурить?", "Ах, якби.... Кількість бажаючих настільки велика, що шанс на перемогу такий нікчемний.... Я вже з рахунку збилася в скількох таких розіграшах брала участь. Результат, природно нуль.... Мабуть, це не моє-отримати на кулі", "беру участь", - писали в коментарях під постом.

Нагадаємо, Ксенія Мішина розсекретила сміливий подарунок від Еллерта на день народження.

Як повідомляла Politeka, "холостячка" Мішина відкрито спокусила Еллерта на публіці.

Також Politeka писала, що Еллерт підловив Ксенію Мішину на масштабній "брехні".