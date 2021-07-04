Відома співачка Віра Брежнєва влаштувала насичений день на відпочинку з сестрою в Італії

Нещодавно стало відомо, що зірка влаштувала собі нову подорож. Вчора зірка показала в розділі Сторі в Instagram, як вирушила разом з сестрою Вікторією в Гардоне-Рів'єра з видом на озеро Гарда.

Відвідати місто артистка вирішила не просто так, там вона встигла побувати на концерті піаніста Олександра Романовського. Причемдля виходу в світ співачка вибрала Брежнєва вельми незвичайний "бабусин" наряд - вільну довгу спідницю і оверсайз чорну майку.

Таке вбрання повністю приховав всі вигини віри, візуально додавши їй віку.

"Сьогодні віра в Італії, в компанії з сестрою, відвідала прекрасний концерт Олександра Романовського" - йдеться в підписі під кадрами.

Причому раніше під постом віри з іншим фото фанати помітили, що зірка вже виглядає такою, що відпочила, а також що вона схоже добре проводить час.

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